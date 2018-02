© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille du journaliste et écrivain Mohamed Ahmed Bahi, décédé lundi 5 février à l'âge de 72 ans.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses proches et sa grande famille médiatique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion face à la perte de ce journaliste compétent, qui "était un exemple de patriotisme sincère et d'attachement solide aux fondements de la Nation et à ses valeurs sacrées".

"Nous implorons le Tout-Puissant de vous accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour ses services méritoires rendus à la patrie, de l’avoir en Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis", souligne le message.