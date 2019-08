© Copyright : DR

Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abou Dhabi effectue depuis hier, mercredi 31 juillet, une visite privée de quelques jours au Maroc, a appris Le360 de sources concordantes.

Le prince héritier d'Abou Dhabi et la délégation qui l'accompagne sont arrivés hier, mercredi 31 juillet, à l'aéroport de Rabat-Salé, avant de se diriger vers la résidence de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, selon les mêmes sources.

Mardi 30 juillet, à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du prince héritier d'Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats arabes unis.

Dans ce message, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane a adressé ses chaleureuses félicitations au souverain et au peuple marocain frère, exprimant au roi ses meilleurs vœux de santé, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du roi Mohammed VI.