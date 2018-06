© Copyright : DR

Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a quitté lundi 11 juin le Maroc au terme d'une visite de travail et d'amitié officielle de deux jours dans le Royaume, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

A son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, le président nigérian a été salué notamment par le chef de gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Après avoir passé en revue un détachement des Forces royales Air qui rendait les honneurs, Muhammadu Buhari a été également salué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, et le président de la région Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que par plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Le président nigérian a effectué, les 10 et 11 juin courant, une visite officielle de travail et d'amitié dans le Royaume à la tête d'une importante délégation. Visite marquée essentiellement par des entretiens en tête-à-tête avec SM le roi et la signature de trois accords de coopération bilatérale, dont un relatif au projet stratégique du gazoduc Nigeria-Maroc.