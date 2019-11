© Copyright : DR

Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérative du Brésil M. Jair Bolsonaro, à l’occasion de la Fête de l’indépendance.

Dans ce message, M. Bolsonaro exprime les félicitations les plus sincères du gouvernement et du peuple brésiliens et les meilleurs vœux de bonheur au Roi Mohammed VI et de paix et de prospérité au peuple marocain.

"Depuis l’indépendance du Maroc, les liens d’amitié entre nos peuples et pays se sont renforcés de façon continue", souligne le président brésilien, réitérant au Souverain "la disposition brésilienne à œuvrer pour le permanent approfondissement de ces liens".