Feu Ali Yata, ancien secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS), célébrera lundi 13 août le 21e anniversaire du décès de son fondateur, Ali Yata, décédé le 13 août 1997 des suites d'un grave accident de la route à Casablanca.

«21 ans déjà après la mort de Si Ali! Ce n’est pas l’intégrale, mais c’est un bel hommage à un grand homme de gauche», a commenté ce dimanche l’actuel secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah.

Une délégation du parti se recueillera sur la tombe d’Ali Yata, un des grands défenseurs de l'intégrité territoriale du pays.

On se rappellera de sa célèbre phrase sur le Sahara marocain prononcée le 8 mai 1973 à Rabat lors d'une conférence de presse tenue au Club de l’Union des écrivains du Maroc à Rabat : «Notre pays est encore amputé d’une importante partie de son territoire, tant au Nord qu’au Sud. En particulier, l’Espagne franquiste maintient sous son joug notre Sahara occidental et rien, pour l’instant, ne laisse présager qu’elle compte le rétrocéder à la mère-patrie…»

En 1975, le Maroc et l'Espagne signent alors à Madrid l'accord rétrocédant le Sahara à la mère patrie, rappellent les observateurs.

Nabil Benabdallah estime qu'Ali Yata «aura marqué son temps et son nom restera dans la mémoire de son peuple qu’il aimait tant. Ali Yata plaçait les intérêts supérieurs du pays au-delà de toute autre considération. C’est cette voie que nous poursuivons et à laquelle nous restons attachés, dans le cadre de la fidélité et du renouvellement».