Le Polisario assassine deux Mauritaniens et vole une vingtaine de véhicules tout-terrain

Samedi 7 décembre dernier, un important convoi d’orpailleurs mauritaniens a été attaqué par des éléments du Polisario. En plus de deux personnes tuées, le Polisario a disparu dans la nature avec un important butin: plus de 20 véhicules tout-terrain et un important lot de matériel d’orpaillage.

Que le Polisario s’attaque à des Mauritaniens et les dépouille de tous leurs biens en plein désert, cela arrive quasiment toutes les semaines. Il suffit que ces imprudents violent les strictes consignes de l’armée mauritanienne, pourtant présente en force dans le nord, ou s’aventurent en dehors des zones qu’elle sécurise pour que l’irréparable survienne.



C’est justement ce qui vient de se dérouler ces samedi et dimanche derniers à Gleibat El Voul, localité sise dans la zone tampon séparant, à l’extrême nord, la frontière mauritanienne et le mur de défense marocain. Des orpailleurs mauritaniens (ils étaient plus d’une centaine) ont débarqué pour explorer cette zone, oubliant que si l’armée mauritanienne peut faire une relâche durant le week-end, il n’en est pas de même pour les coupe-gorges et autres voleurs du Polisario, ces militaires oisifs qui rôdent dans les parages des villes mauritaniennes du nord, et qui profitent du matériel de guerre mis gracieusement à leur disposition par l’Algérie pour commettre toute sortes d’exactions et s’adonner à tous les trafics. Frontière algéro-mauritanienne: le Polisario tue deux Mauritaniens



Selon des informations concordantes relayées par plusieurs sites régionaux mauritaniens, parmi les centaines d’orpailleurs actuellement concentrés dans la ville de Zouerate, revenant de leur zone de prédilection de Gleib Ndour (nord-est de la Mauritanie) qu’ils ont été obligés de quitter ces dernières semaines a cause de la raréfaction de l’eau dans la région, nombre d’entre eux se seraient alors rabattus sur d’autres zones à l’ouest. C’est là qu’ils ont été surpris, samedi 7 décembre au soir, par l’arrivée d’un groupe d’éléments du Polisario à leur rencontre. Sachant à quoi il fallait s’attendre, face à l’air menaçant des intrus, plusieurs Mauritaniens ont immédiatement choisi d’embarquer dans leurs véhicules pour sauver ce qui peut l’être de leurs biens, la frontière mauritanienne n’étant qu’à quelques dizaines de kilomètres de là. Mais ils ont été pourchassés par l’un des véhicules du Polisario, dont les occupants n’ont pas hésité à tirer une rafale de mitrailleuse contre un tout-terrain mauritanien, tuant deux de ses occupants sur le coup et blessant gravement un troisième. Cela n’a pas empêché sept voitures d’arriver le dimanche matin à bon port, alors qu’entre 16 et 20 véhicules tout-terrain (de marque Toyota Hillux double cabine) ont été saisies par les assaillants, avec tout leur chargement: matériel de forage, matériel de détection minière, groupes électrogènes, provisions alimentaires, argent, ordinateurs, smartphones… Les victimes de ce hold-up ont été entassées, dimanche dernier, dans deux véhicules du Polisario qui les ont déposées à 70 km de la ville de Zouerate. Sahara: une fin de semaine noire pour le Polisario



Chaque victime aurait reçu un bout de papier dans lequel sont mentionnés les biens qui lui ont été confisqués, et ce, en guise de garantie de restitution de ces biens au cas où les victimes reviendraient, dans trois mois (!), avec une somme de 300.000 UM (moins de 10.000 DH).

Par ailleurs, l’arrivée, dimanche dernier, à l’hôpital de Zouerate des dépouilles des orpailleurs tués par le Polisario a été marquée par la présence sur place de toutes les autorités administratives, sécuritaires et militaires de la région.



C’est dire qu’après cet énième acte pour le moins inamical du Polisario, qui ne cesse ces derniers temps de provoquer politiquement et militairement la Mauritanie, il faut s’attendre à une forte réaction de la part des autorités de Nouakchott dans les heures qui viennent.

Par Mohammed Ould Boah