A quoi joue le PJD? D'après le journal Al Ahdath Al Maghribia, les parlementaires du parti au pouvoir auraient appelé le gouvernement à lever la subvention sur le gaz butane. Dans son édition du mercredi 30 mai, le quotidien revient ainsi sur la déclaration d'Abdellah Bouanou, élu PJD, qui demande la suppression immédiate de cette subvention.



Le président de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants insiste, en effet, sur la nécessité de déployer d'urgence cette réforme qui, d'ailleurs, induira une hausse immédiate du prix de la bonbonne de gaz qui passera de 45 dirhams à plus de 90 dirhams. A noter que Bouanou demande la levée de la subvention sur tous les produits encore soutenus. Il vise ainsi, en plus du gaz, le sucre et la farine.



«Le gouvernement actuel est appelé à poursuivre la réforme de la compensation. Nous ne pouvons pas attendre jusqu’à 2020, comme le préconise le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, qui a annoncé que le gouvernement préparait une carte de ciblage pour identifier les populations pauvres», déclare Bouanou. «Nous ne devons pas rester otages de ceux qui mettent en garde contre la réforme du gaz butane», ajoute-t-il.

Le journal rappelle, à ce propos, que Lahcen Daoudi, ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, avait précédemment déclaré que l'approvisionnement en gaz ne poserait aucun problème. Le problème réside plutôt dans le prix. «Nous sommes concernés par les couches fragilisées», avait-il donc avancé, tout en assurant que le gouvernement souhaitait lever la subvention le plus tôt possible.



La loi des Finances, souligne le quotidien, consacre un budget de plus de 13 milliards de dirhams à la caisse de compensation.