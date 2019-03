© Copyright : DR

Kiosque360. La visite officielle, de deux jours, du pape François au Maroc démarre ce samedi. Pour la réussite de cette visite, la deuxième du genre dans un pays arabo-musulman, les autorités marocaines ont mis au point toutes les mesures protocolaires, sécuritaires et organisationnelles à la hauteu

La visite officielle qu’entame le pape François au Maroc ce samedi occupe une importance place dans l’espace rédactionnel des médias de ce week-end. Il s’agit en fait d’un événement exceptionnel, eu égard à l’hôte du royaume mais aussi au modèle marocain en matière de tolérance, de cohabitation des religions et du respect des droits des minorités religieuses.

Pour réussir cette visite exceptionnelle, les autorités compétentes marocaines ont mis au point toutes les mesures protocolaires, sécuritaires et organisationnelles, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 30 et 31 mars. Ainsi, la wilaya de Rabat, précisent les sources du quotidien, abrite des réunions jusqu’à une heure tardive pour mettre au point les derniers réglages afin d’assurer le bon déroulement des intenses activités au programme du souverain pontife et de la délégation qui l’accompagne, ainsi que les déplacements de tous ceux qui souhaitent le rencontrer à Rabat.

Dans ce sillage, le wali de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed El Yacoubi, a donné des instructions aux chefs de district de la police et des chefs de sureté de la région afin d’interdire le stationnement durant le week-end sur soixante boulevards et rues de la capitale. De même, des mesures sécuritaires ont été renforcées autour de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat et dans ses parages.

A l’occasion de cette visite, la deuxième du genre dans un pays arabo-musulman, le quotidien a braqué ses projecteurs sur l’enseignement catholique au Maroc. A ce propos, poursuit le quotidien, pas moins de douze mille élèves sont inscrits dans les écoles catholiques au Maroc, précisant que l’enseignement catholique au Maroc (ECAM) compte cinq collèges, treize écoles du primaire et treize autres pour le préscolaire. Plus de 98% des élèves et des enseignants sont des musulmans marocains, ont révélé des statistiques rapportées par le quotidien, faisant savoir que ce type d’enseignement se base sur les systèmes français et marocain à un prix très abordable.

Cette visite officielle au Maroc, sous le thème «le pape François serviteur de l’espoir» a également retenu l’attention de la rédation du quotidien Al Ahdath Al Maghribia du même week-end, qui souligne sous le titre «le Pape en terre de paix», que cette visite officielle sera une occasion de dialogue des religions, une rencontre des cultures et une cohabitation des civilisations. Il s’agit en fait d’un événement hautement symbolique à la hauteur d’un pays, le Maroc, qui a toujours été une terre de tolérance.