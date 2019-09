© Copyright : DR

Kiosque360. Une grande confusion règne au sein du PAM après la déclaration de Hakim Benchamach qui laisse la porte ouverte au dialogue avec ses opposants. Pourtant, quelques heures auparavant, le bureau politique avait publié un communiqué réfutant toute négociation avec le courant de «l’avenir».

Quelques heures après la publication par le bureau politique d’un communiqué incendiaire réfutant toute réconciliation avec le courant de «l’avenir», le secrétaire général du PAM a déclaré qu’il restait ouvert au dialogue. Pourtant, l’appareil exécutif du parti avait refusé les négociations avec les réfractaires en démentant toute rencontre entre Hakim Benchamach et la présidente du Conseil national, Fatima-Zahra Mansouri. Pourtant, les deux dirigeants ont tenu plusieurs réunions et une rencontre a été divulguée à la presse. Le bureau politique, qui s’est réuni mardi dernier pendant des heures, a fini par trancher sur la poursuite de la rupture avec les membres du courant «l’avenir».



Selon certaines sources, des altercations ont opposé le secrétaire général du parti à certains membres du bureau politique. Les partisans de la rupture ont demandé à Benchamach de leur donner des explications sur le contenu de la réunion qu’il a eue avec Fatima-Zahra Mansouri.

Finalement, le patron du PAM a démenti les informations relatives à la fermeture de tous les canaux du dialogue à l’intérieur du parti en soulignant: «En tant que secrétaire général, il m’est arrivé de me réconcilier avec le bourreau. Je ne vois pas pourquoi il me serait difficile de renouer le dialogue avec ceux qui adhèrent avec moi au même projet politique».



Des déclarations qui ont suscité le désarroi au sein de ses partisans qui attribuent ce revirement à la position de Larbi Mharchi. Ce dernier, membre influent du BP, a posté un message sur Facebook annonçant son retrait pour protester contre les luttes intestines au sein du parti.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 21 septembre, que dans la même déclaration rapportée par les dirigeants du parti, Benchamach a martelé: «Au sein du parti, certains travaillent jour et nuit pour envenimer la situation et faire perdurer la guerre d’usure». Le secrétaire général du PAM a ajouté qu’il était et qu’il reste un partisan du dialogue constructif dans le cadre des institutions et le respect des lois et des valeurs du parti.



Il a ainsi avoué qu’il avait, par le passé, fait des concessions pour préserver l’unité du parti car, a-t-il poursuivi, la sagesse incite à faire prévaloir l’intérêt du parti sur l’intérêt personnel. Ce faisant, précise Benchamach, le PAM pourrait retrouver toute sa force de frappe pour jouer son rôle face aux défis qu’affronte le pays. Il faut donc convenir que le parti a besoin de la paix des courageux. Laquelle paix nécessite toutefois de reconnaître que le PAM est rongé par des maladies et qu’il faut le débarrasser des opportunistes et des fauteurs de trouble, conclut Benchamach.