© Copyright : DR

Le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, a reçu mardi au Palais de Belém à Lisbonne, le nouvel ambassadeur du Maroc, Othmane Bahnini, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du roi Mohammed VI auprès de ce pays.

L’audience a été l'occasion de réaffirmer la qualité des relations entre le Maroc et le Portugal, deux pays voisins qui partagent une riche histoire commune et qui sont déterminés à les développer davantage pour l’intérêt des deux peuples, a déclaré Othmane Bahnini à la MAP à l’issue de cette cérémonie.

«J’ai eu l’honneur de transmettre au président portugais un message d’amitié et de fraternité de SM le Roi Mohammed VI et ses vœux de progrès et de prospérité à M. Rebelo de Sousa et au peuple portugais», a indiqué le diplomate.

Le chef de l'Etat portugais, qui a dit avoir gardé un excellent souvenir de sa visite effectuée il y a deux ans dans le Royaume et de l’accueil que le roi Mohammed VI lui a réservé, a également souligné l’importance pour les deux peuples de se connaitre mieux et de mieux connaitre leur histoire commune, grâce à laquelle «nous avons aujourd’hui une relation saine et sereine».

Marcelo Rebelo de Sousa s’est aussi félicité des relations bilatérales «exceptionnelles» qui lient le Portugal au Maroc, soulignant par la même occasion la nécessité de poursuivre le travail en commun pour enrichir et raffermir davantage les relations bilatérales, a indiqué Othmane Bahnini.

«Nous avons également exploré de nouvelles voies sur lesquelles nos deux pays peuvent travailler compte tenu de leur position géographique, à la pointe de deux continents, et leur vision partagée», a-t-il ajouté.

Bâtir un partenariat triangulaire Portugal-Maroc-Afrique dans un esprit gagnant-gagnant, a été aussi évoqué lors de cette entrevue, compte tenu des relations historiques du Portugal avec les pays de l’Afrique lusophone mais aussi des liens privilégiés entre le Royaume et les pays africains à travers notamment les entreprises marocaines fort présentes dans le continent dans divers secteurs d’activité.

Lors de cette audience, Rebelo de Sousa a formé le voeu de voir de plus en plus d’entreprises marocaines venir investir et explorer les potentialités du Portugal, à l’instar des firmes lusitaniennes déjà installées dans le Royaume.