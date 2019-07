© Copyright : DR

Le nouvel ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, a exprimé sa volonté de hisser davantage le niveau de la coopération maroco-polonaise, lors d'une brillante cérémonie organisée mardi à Varsovie à l'occasion des festivités du 20 anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI.

Dans son premier discours et première activité devant les officiels polonais - Abderrahim Atmouni a été nommé officiellement le 25 juin dernier par le roi Mohammed VI- l'ambassadeur marocain a mis l'accent sur le fait que "le Maroc et la Pologne ont beaucoup à gagner en renforçant leur coopération politique et économique".

Cette intervention du nouvel ambassadeur a eu un écho favorable chez les hauts responsables polonais, ces derniers assurant leur disponibilité à lui faciliter la tâche.