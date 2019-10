© Copyright : DR

Kiosque360. Pas le temps de souffler pour le nouveau ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Alors qu’il n’est nommé que depuis quelques jours, l’ancien directeur du CHU Hassan II de Fès est déjà sous le feu des syndicats.

Le nouveau ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, fait face à sa première confrontation avec les syndicats du secteur, nous apprend le quotidien arabophone Al Massae dans sa livraison de ce lundi 21 octobre.

Tout a débuté par l’envoi d’une circulaire urgente aux directeurs régionaux du ministère de la Santé, dans laquelle le ministre leur demande d’inventorier tous les centres de santé urbains et ruraux, ainsi que les urgences de proximité soumises au régime de la permanence et de l’obligation.

l’ancien directeur du CHU Hassan II de Fès a également appelé les responsables régionaux et tous les fonctionnaires à fournir à la Direction des hôpitaux et des soins ambulants (DHSA) leurs propositions pour élargir le système de permanence et d’obligation. L’objectif étant d’élaborer un dispatching mensuel correspondant aux ressources humaines locales de chaque région.

Une circulaire qui n’a pas été du goût des syndicats qui ont refusé d’obtempérer, ajoute le média casablancais. Ils estiment, en effet, que cette initiative n’est pas la solution pour régler les problèmes que connaît le secteur.

Pour les syndicats, la restructuration passe d’abord par l'amélioration des conditions de travail des médecins et des infirmiers et, surtout, par l'équipement ses hôpitaux du pays pour un service aux Marocains digne de ce nom.