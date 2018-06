© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Abdallah II et à la reine Rania de Jordanie, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession du souverain jordanien au Trône.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux souverains jordaniens et à leur illustre famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère sous la conduite éclairée du roi Abdallah II.

En cette heureuse occasion, le roi Mohammed VI réitère sa ferme détermination à continuer d'œuvrer de concert avec le souverain hachémite pour renforcer le partenariat exemplaire entre les Royaumes du Maroc et de la Jordanie et en faire un modèle de coopération entre les États arabes, au service des intérêts des deux peuples frères et en consécration des liens de fraternité solide, de solidarité agissante et d'estime mutuelle les unissant.