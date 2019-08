© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président de la République du Chili, Sebastián Piñera, à l'occasion du 20è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Piñera a exprimé ses meilleurs vœux de bonheur à SM le Roi et sa volonté de renforcer davantage les relations entre son pays et le Royaume du Maroc.

"Au nom du peuple et du gouvernement chiliens et en mon nom propre, j'exprime à Votre Majesté mes félicitations les plus sincères et cordiales à l'occasion de la commémoration du vingtième anniversaire de votre intronisation", écrit le président chilien.

M. Piñera a saisi cette occasion pour réaffirmer sa volonté de continuer à renforcer le dialogue politique constructif entre son pays et le Royaume et à intensifier la coopération pour oeuvrer de concert en faveur de la paix et de l'entente internationale, assurant que le gouvernement chilien continuera d'appuyer les initiatives visant à consolider les liens d'amitié entre les deux pays dans l’objectif de garantir le bien-être des deux peuples.