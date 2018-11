© Copyright : DR

Le Maroc a été invité par le président français, Emmanuel Macron, à participer à la première édition du Forum sur la Paix, prévue du 11 au 13 novembre prochain à Paris, a appris Le360 de sources concordantes.

Il n'est pas exclu que le roi Mohammed VI participe à cette plateforme mondiale initiée par le chef de l'Etat français pour répondre à "la montée des tensions du monde contemporain".

Organisé dans la continuité des cérémonies commémoratives du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale (1914-1918), le Forum de Paris sur la Paix rassemblera des chefs d’Etat et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des élus du monde entier et des acteurs de tous les secteurs de la société civile.

Pour ses initiateurs, le Forum de Paris sur la Paix sera un lieu "d’échanges, de débats, de partage d’expériences et de solutions novatrices dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l’environnement, du développement, des nouvelles technologies et de l’économie inclusive".