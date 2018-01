Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, vendredi 19 janvier 2018 à Rabat.

© Copyright : DR

Le Maroc et le Sénégal ont confirmé, ce vendredi 19 janvier, leur volonté de consolider leur partenariat stratégique dans divers domaines, notamment politique et économique.

Lors d'une entrevue qu'ont eue en tête-à-tête, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays.

Les chefs de la diplomatie marocaine et sénégalaise ont également prospecté les moyens susceptibles de donner aux relations bilatérales une forte impulsion, selon une source diplomatique, rappelant que le Maroc et le Sénégal jouent un rôle important en Afrique, notamment en matière de maintien de la paix et de la stabilité.

Les deux ministres ont également mis en exergue les consultations politiques régulières qu'ils mènent au niveau des instances régionale et internationale.

Ces entretiens maroco-sénégalais interviennent à quelques jours de la tenue à Addis-Abeba du 30e sommet des chefs d'Etat des pays membres de l'Union africaine (UA) prévue du 28 au 29 janvier prochain. Cette rencontre de haut niveau sera précédée par une réunion préparatoire des ministres africains des Affaires étrangères.

Lors de son séjour au Maroc, le ministre sénégalais sera reçu par le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani et le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.