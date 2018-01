© Copyright : MAP

Le Maroc a affirmé qu'il n'acceptera aucune atteinte aux Lieux Saints de l'Islam et au reste des pays du Golfe et du monde arabe.

"Le Royaume du Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI n'acceptera et ne tolérera aucune atteinte aux Lieux Saints de l'Islam et aux pays du Golfe et du monde arabe frères", a souligné, dimanche à Jeddah, la Secrétaire d'Etat près le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, lors de la réunion d'urgence du conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Dans ce cadre, Mounia Boucetta a réitéré la condamnation par le Maroc des attaques répétées par les milices qui violent la légitimité au Yémen, contre le royaume d'Arabie Saoudite frère, en violation flagrante des chartes et résolutions internationales de l'ONU et de l'OCI.

"Le Maroc souligne hautement, ajoute la Secrétaire d'Etat, le niveau élevé de retenue, de sagesse et d'incarnation des valeurs de l'Islam, basé sur la fraternité et l'entraide, dont a fait montre le Royaume d'Arabie saoudite, sous le leadership du serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz".

A cet égard, Mounia Boucetta a souligné que le Maroc réaffirme le droit de l'Arabie saoudite à la défense légitime de ses territoires et son soutien aux mesures qu'elle pourrait entreprendre dans le cadre de la légalité internationale, contre les violations répétées de sa souveraineté et sécurité, notant que cette position n'empêche pas, en contre partie, la poursuite de l'attachement à l'option politique et pacifique afin de résoudre la crise au Yémen, en se référant à l'initiative des pays du Golfe arabe et aux résolutions issues du dialogue national.

Elle a également réitéré la solidarité constante du Maroc avec le Royaume d'Arabie saoudite et les pays du Golfe et du monde arabe frères dans la défense de la sécurité et de l'intégrité de leurs territoires, mettant en avant les liens historiques et profondes outre les relations de solidarité indéfectible et le partenariat partagé liant les Royaumes du Maroc et d'Arabie Saoudite ainsi que les autres pays du Conseil de coopération du Golfe arabe.

De son côté, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubair a relevé que les attaques par les milices houthies en direction de l'Arabie Saoudite constituent une violation flagrante de la charte de l'OCI, ajoutant que ces milices ont lancé environ 300 missiles balistiques, dont plus de 90 ont visé les régions et villes saoudiennes, dont La Mecque.

Le lancement, sur Riyad, par les milices houthies d'un missile balistique de fabrication iranienne est une violation de la charte de l'OCI, de l'ONU et des résolutions internationales, notamment celle n 2216 émanant du Conseil de sécurité, a-t-il dit, affirmant que le régime iranien continue de soutenir militairement les milices houthies afin de cibler les intérêts vitaux du royaume d'Arabie Saoudite.

Quant au Secrétaire général de l'OCI, Youssef Al-Othaimeen, il a plaidé pour la prise de mesures fermes afin de contrer les violations criminelles par les milices houthies des droits du peuple yéménite, du royaume d'Arabie saoudite et de la navigation maritime dans la mer rouge.

Il a condamné, à cet égard, le lancement par ces milices de missiles balistiques sur l'Arabie saoudite, notamment la capitale Riyad et La Mecque, sans prendre en considération le caractère sacré de l'Arabie Saoudite et de La Mecque pour les musulmans.

La réunion d'urgence du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI se tient à la demande de l'Arabie Saoudite afin d'examiner les répercussions du lancement par les milices houthies d'un missile balistique sur Riyad, le 19 décembre dernier.

En marge de cette réunion, le groupe de contact au sein de l'OCI pour le Yémen, comprenant 17 pays, dont le Maroc, a tenu une réunion au cours de laquelle il a souligné l'impératif de prendre les mesures nécessaires pour que le Yémen ne devienne pas une source de menace pour les pays voisins et un havre pour les groupes terroristes.