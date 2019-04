© Copyright : DR

La Police nationale espagnole et les services de renseignement espagnols et marocains ont mené de manière conjointe une opération antiterroriste qui a permis d’éviter un attentat dans la ville de Séville. Les détails.

Citant des sources antiterroristes, plusieurs médias espagnols affirment que cette opération a été dirigée par le Tribunal central d'instruction N°4, relevant de l'administration espagnole de la justice, sous la supervision du procureur chargé des affaires terroristes.

Selon les mêmes sources, cette opération s'est soldée par l’interpellation, au Maroc, d’un jihadiste qui s'apprêtait vraisemblablement à mener une action terroriste a Séville durant la Semaine sainte (la semaine précédant Pâques, du 14 au 20 avril).

Le présumé terroriste prévoyait l’utilisation d’explosifs de fabrication artisanale et aurait eu l’intention de perpétrer une opération kamikaze pour tenter de faire le plus grand nombre de victimes possible.

Le mis en cause, Zouhair El Bouhdidi, âgé de 23 ans, est étudiant à l’université de Séville.

Il a été interpellé par les services de la police marocaine sur la base de renseignements fournis par la police espagnole.

Les sources espagnoles soulignent la dangerosité de ce présumé terroriste et sa détermination à passer à l’acte, ce qu’il aurait reconnu de lui-même devant les enquêteurs marocains.