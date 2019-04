© Copyright : DR

Le Koweït a réitéré mardi sa position soutenant l'intégrité territoriale du Royaume et son appui à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme base de toute solution négociée au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Dans le Procès-verbal sanctionnant les travaux de la 9-ème session de la commission mixte maroco-koweïtienne, tenue mardi au Koweït, la partie koweïtienne a salué également l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI invitant l'Algérie au dialogue direct pour résoudre et aplanir les différends.

Le Maroc et le Koweït ont signé, à l'issue des travaux de cette 9-ème session de la commission mixte, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, vice-Premier ministre et ministre koweïtien des Affaires étrangères, cinq conventions de coopération bilatérale dans différents domaines ainsi que le procès-verbal de la réunion.