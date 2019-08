© Copyright : DR

"Tous les ministres et les secrétaires d'Etat ont été invités à se présenter à partir de 10H30 au siège de la présidence du gouvernement pour cette première réunion d'après les vacances", a indiqué une source proche du chef de gouvernement. Les détails.

Selon cette source, l'éventualité de l’absence de certains ministres n'est pas exclue. La réunion débutera par une allocution d'El Othmani, qui évoquera les thèmes importants abordés lors du discours royal du 20 août, dans lequel le roi Mohammed VI a tracé la feuille de route du nouveau modèle de développement, un discours qui, selon cette source proche du chef du gouvernement, constitue "un contrat social" qui doit assurer "un décollage global" du Maroc.

Trois principaux projets de loi sont à l'ordre du jour, dont deux décrets, l'un relatif à un découpage administratif revu et complété par la création de nouvelles unités territoriales, et le second sur la création d'une direction provisoire au sein du ministère de l'Equipement chargée de la construction du port de Safi.

Doté d'un investissement prévisionnel de 8 milliards de dirhams, le projet du nouveau port avance lentement, bien qu'il s'inscrit dans la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030.

L'agenda de cette réunion compte également l'adoption d'un troisième texte relatif "à l'économie coopérative".

Le gouvernement enchaînera pas la suite avec la Charte des droits de l'enfant, telle qu'adoptée par la 32e session du conseil des ministres des Affaires étrangères relevant de l'Organisation de coopération islamique (OCI), tenue fin juin 2005.

Le conseil du gouvernement conclura ses travaux par de nouvelles nominations à de hauts postes de responsabilité.