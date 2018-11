© Copyright : DR

Kiosque360. Le conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi relatif à l'organisation des appels à la générosité publique et la distribution d'aides à des fins caritatives. Ce projet vise à combler le manque juridique qui caractérise ce domaine.

Le conseil de gouvernement a approuvé, lors de sa réunion de jeudi 1er novembre, le projet de loi 18.18 relatif à la règlementation des collectes de dons et la distribution des aides à des fins caritatives. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le projet de loi a été approuvé et qu’une commission ministérielle a été constituée pour y introduire les observations émises lors de sa discussion.

Mustapha Khalfi a indiqué que ce projet, présenté par le ministre de l’Intérieur, vise à règlementer la collecte des dons publics et la distribution des aides à des fins caritatives. Il tend à remplacer le vide juridique qui caractérise cette tradition ancestrale d’entraide et de solidarité chez les Marocains.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 3 novembre, que la pratique en vigueur n’est plus adaptée aux nouvelles technologies, affiche une carence en matière de gouvernance et de transparence et parfois de respect des objectifs du donateur.

Du coup, toutes les opérations de collecte seront soumises aux dispositions de cette loi, exceptées celles recueillies par des méthodes traditionnelles et coutumières. Le texte détermine les conditions de l’appel à la genérosité publique, délimite les parties qui y ont fait appel, cerne les façons de les utiliser ainsi que les conditions de distribution de ces aides. L’argent collecté devra aussi être déposé sur un compte bancaire.

Le projet de loi oblige les parties qui organisent ces opérations à fournir à l’administration un rapport détaillé sur l’action entreprise. Il exige, en outre, qu’elles soient déclarées à l’avance auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle la distribution est prévue.



Par ailleurs, le texte interdit tout appel à la générosité publique ayant des objectifs commerciaux, publicitaires ou électoraux. De même, il est interdit d’en faire usage pour s’acquitter d’amendes, de dépenses ou d’indemnités ayant fait l’objet d’un jugement ou pour le paiement d’un crédit.



Le texte permet à l’administration, en cas de besoin, d’organiser ces opérations auprès du public et de distribuer les aides au profit des victimes de guerre, de catastrophes ou dans le cadre de la solidarité nationale ou internationale selon les dispositions prédéterminées.