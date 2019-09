© Copyright : DR

Kiosque360. Le nouveau gouvernement sera formé au plus tard vendredi prochain. Ce sera une équipe réduite avec un seul poste de secrétaire d’Etat. Douze départements connaitront un changement et au moins six nouveaux ministres seront nommés.

On en sait un peu plus aujourd’hui sur le gouvernement El Othmani II. Le futur exécutif garde la même configuration partisane, mais avec moins de ministres et pratiquement pas de secrétaires d’Etat. En fait, un seul poste de secrétaire d’Etat sera maintenu. Mais on ne sait pas encore dans quel secteur ni à quel parti reviendra le poste, assure le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia qui aborde ce sujet dans son édition du week-end des 14 et 15 septembre. Aucun détail par contre n’a pu être obtenu par le journal sur la date de l’annonce du nouveau gouvernement.



«C’est une affaire urgente, mais je n’ai pas plus de détails», affirme notamment un ministre «influent» en répondant au journal qui voulait confirmer une information selon laquelle le gouvernement serait prêt, au plus tard, d’ici le milieu de la semaine prochaine. En réalité, écrit pour sa part le quotidien Assabah également dans sa livraison du week-end, le chef du gouvernement a accordé aux partis de la majorité 8 jours pour lui remettre leurs listes de ministrables qui seront soumises au Palais avant vendredi.



D’après Assabah, le chef du gouvernement a pu auparavant obtenir le consentement de ses partenaires de la majorité pour supprimer la totalité des secrétariats d’Etat. De même, le ministère de la Santé devrait, selon le même accord, sortir du giron des partis politiques et être confié à un technocrate. Pour le reste, le quotidien croit savoir qu’au moins 12 ministères seront touchés par ce changement et que la nouvelle équipe sera rejointe par six nouveaux ministres. Ce sont les départements qui gèrent les secteurs sociaux qui seront les plus touchés, précise Assabah. Le quotidien promet, par ailleurs, des surprises.



En gros, souligne Al Ahdath Al Maghrebia, les principes qui encadrent ce remaniement sont la réduction du nombre de portefeuilles ministériels et le maintien de la configuration des partis qui composent le gouvernement. Exit donc le départ du PPS. En outre, le nombre de postes occupés par chaque parti sera revu à la baisse, mais proportionnellement à la représentativité de chaque parti au gouvernement. En d’autres termes, celui qui en détient sept ne perdra pas autant que celui qui gère deux départements ministériels, précise le journal.



Dans tous les cas, conformément aux instructions royales, le renouveau sera la principale marque du gouvernement El Othmani II. Les formations de la majorité doivent prendre cette condition en considération, affirme une source citée par le journal. En tout état de fait, ajoute la même source, «le pouvoir de nomination revient, en fin de compte, au roi. Les formations politiques doivent également prendre compte de ce fait».



En outre, même si la Primature a veillé à garder au secret les tractations de ce remaniement, Assabah a pu apprendre que le chef du gouvernement a reçu dernièrement des signaux lui rappelant les termes du dernier discours du Trône. Le chef du gouvernement a été invité à accélérer la cadence, tout en le mettant en garde face à un éventuel retard ou confusion dans la mission de former une équipe à même de faire face à la spécificité de cette période.