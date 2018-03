© Copyright : Le360

Quelque 3.500 participants des quatre coins du monde sont attendus à la 4e édition du Forum Crans Montana prévue du 16 au 20 mars à Dakhla, la perle du Sud marocain, dont le rayonnement se confirme d'année en année en tant que "laboratoire de l'Afrique".

Cette édition sera marquée par la participation de 43 organisations internationales et régionales et de 162 représentants de pays autour du thème général de "L'Afrique et la coopération Sud-Sud.

D'emblée le forum annoncera la couleur par la lecture d'un message royal du souverain, suivi par la remise vendredi 17 mars à Moustapha Cisse Lo, président du parlement de la CEDEAO, du prix de la fondation Crans Montana du forum de l'Afrique et la coopération Sud-Sud.

Une cérémonie en hommage à cette personnalité africaine sera organisée en présence notamment du Révérend Jesse Jackson, le leader religieux et des droits civiques américain, hôte du Maroc assidu depuis la 1re édition de ce forum lancé en 2015 à Dakhla. La consécration de Moustapha Cisse Lo, selon les organisateurs, intervient en reconnaissance du travail qu'il a accompli à la tête de l'organisation parlementaire des 16 états de la Cedeao pour "l'intégration, la liberté et l'épanouissement de ses peuples en Afrique" et pour ses "efforts notamment pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire de l'espace Cedeao".

Le programme de la 4e édition du Forum Crans Montana de Dakhla prévoit deux activités principales, l'une devant avoir lieu au Centre de conférences entre le 15 et le 17 mars 2018 et l'autre à bord d'un bateau de croisière voguant de Dakhla à Casablanca du 18 au 20 mars.

Plusieurs conférences et tables rondes auront lieu à cette occasion autour des thèmes de "L'économie des océans et le secteur halieutique, une filière stratégique pour l'Afrique", "La gestion urbaine globale: un défi pour toute l'Afrique", "La nouvelle route de la soie et l'Afrique: enjeux et opportunités pour le commerce mondial".