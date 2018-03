© Copyright : DR

Les travaux du Forum Crans Montana, qui ont commencé vendredi à Dakhla, se poursuivent, à partir de ce dimanche 18 mars à bord du bateau de croisière GNV Rhapsody, qui a pris le large direction Casablanca.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Forum Crans Montana, qui se poursuit jusqu'au 20 mars courant, réunit un millier de participants et de personnalités provenant d'une centaine de pays, outre des représentants de plusieurs organisations internationales et régionales.

Au programme de cette deuxième partie du forum, plusieurs conférences sur le transport maritime et corridors de transport et la lutte contre le changement climatique dans les SIDS (Small island developing states).

Cette édition a donné lieu à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux, représentants du monde des affaires et de la société civile, portant notamment sur "la sécurité alimentaire et l'agriculture durable", "l'économie des océans et le secteur halieutique", "les énergies renouvelables et la révolution verte africaine" et "l’Afrique, terminal majeur de la route de la soie".

"La coopération régionale en matière de santé publique" ainsi que "la gestion urbaine globale, nouveau défi de l’Afrique" ont également été au menu de cette grand-messe organisée pour la 4e fois consécutive à Dakhla.