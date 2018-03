© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, accompagné de la secrétaire d'Etat chargée de l'Eau, Charafat Afailal, sera ce dimanche au Brésil pour prendre part aux travaux du 8e Forum mondial de l'eau, prévu du 19 au 23 mars à Brasilia, a appris le360 auprès de son entourage.

La délégation officielle qui comprend notamment des directeurs de départements s’est envolée aujourd’hui de l'aéroport Mohammed V de Casablanca vers 06H00 du matin.

La cérémonie d’ouverture du 19 mars sera marquée, comme à l’accoutumée, par la remise de la sixième édition du Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau, créé à l’initiative commune du Conseil mondial de l’Eau et du Maroc en 2000, en mémoire à feu le roi Hassan II, pour sa politique clairvoyante en matière de coopération et de solidarité en faveur de la préservation et de la gestion durable des ressources en eau.

La délégation marocaine regagnera le Royaume mardi.