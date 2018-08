© Copyright : DR

Kiosque 360. Le leader du parti travailliste israélien, Avi Gabbay, dans l’opposition, s’apprête à débarquer au Maroc pour passer ses vacances d’été dans sa région natale, la terre de ses ancêtres. Le déplacement serait également motivé par des objectifs politiques et des visées électorales.

Le déplacement d’un chef de parti politique a toujours des connotations politiques. Même dans les cas où ce déplacement est coloré de «vacances privées» ou encore de visites des lieux où sont nés ses ancêtres. C’est le cas du chef du parti travailliste israélien (Aavoda), Avi Gabbay, dans l’opposition, qui s’apprête à débarquer au Maroc, plus précisément dans la région de Demnate.

Le quotidien Al Akhbar affirme dans son édition du week-end des 25 et 26 août que le chef du parti travailliste israélien serait «un arriviste politique qui vise à travers sa visite au Maroc à séduire les juifs marocains lors des prochaines échéances électorales».



Les sources du quotidien précisent que le leadeur israélien a réalisé des performances matérielles et politiques dans un but intéressé. A ce propos, ajoutent les mêmes sources, Avi Gabbay a dirigé une grande entreprise de télécommunications dans l’Etat hébreu afin de s’enrichir. Il est ensuite passer de la droite à la gauche pour gagner la bataille électorale et prendre les commandes du parti travailliste israélien qu’il dirige d’une main de fer. Il a détrôné l’ancien ministre israélien de la défense, Amir Peretz, également d’origine marocaine et qui était toujours fier de le rappeler.



Cependant, l’actuel leader du parti travailliste, fait remarquer le quotidien, n’avait jamais affiché son origine marocaine. Et pour cause, cette visite serait orchestrée à des fins électorales. Car, poursuit le quotidien, le leader travailliste ne cache pas ses ambitions de diriger le gouvernement israélien. Cette visite ne serait donc qu’une manœuvre politique, concluent les sources du quotidien. L’objectif étant de séduire les juifs du Maroc en vue d’obtenir leurs voix lors de la prochaine bataille électorale.