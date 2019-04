© Copyright : DR

Kiosque360. L’augmentation des salaires dans la fonction publique va coûter à l’Etat 6,7 milliards de dirhams. La masse salariale et les dépenses des fonctionnaires s’élèvent à plus de 112 milliards de dirhams. Elles représentent 12% du PIB, 70% des ressources fiscales et 57% celles du budget.

Des sources du ministère de l’Economie et des finances indiquent que le coût de l’offre gouvernementale dans le cadre du dialogue social va grever la trésorerie générale de 6,7 milliards de dirhams. Le dialogue dirigé par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, au nom du gouvernement, a permis de trouver un accord avec les syndicats qui consiste en une augmentation des salaires des fonctionnaires allant de 400 à 500 dirhams selon les échelles.

C’est ainsi que les salaires de 700 000 fonctionnaires classés en dessous de l’échelle 10 échelon 5 seront augmentés de 500 dirhams. Les salaires des fonctionnaires classés au-dessus de l’échelle 10 échelon 6 connaitront une hausse de 400 dirhams. Le gouvernement a consacré au cours de l’année en cours plus de la moitié des ressources du budget (57%) au paiement des salaires et aux dépenses des fonctionnaires sans compter les ressources d’emprunt. L’Etat débourse ainsi 134 milliards de dirhams repartis entre la masse salariale qui s’élève à plus de 112 milliards de dirhams, auxquelles il faut ajouter la cotisation de l’Etat à la CMR et à l’AMO avec un montant de 22 milliards de dirhams. Le ministre de l’Economie et des finances a indiqué que les dépenses des fonctionnaires représentent plus de 70% des ressources fiscales.

Le quotidien Assabah rapporte dans son édition du samedi 13 avril que la masse salariale et les dépenses des fonctionnaires représentent 12% du PIB. Autrement, le dixième des richesses produites annuellement par le Maroc est consacré au paiement des salaires dans la fonction publique. Ce taux est considéré comme le plus élevé dans la région MENA, dont la masse salariale n’atteint pas 9,8 % du PIB, sachant qu’elle ne dépasse pas 7,2 % en Egypte et moins de 10% en France. Autant dire que le coût de la fonction publique dépasse la capacité économique du Maroc, sachant que l’augmentation de la masse salariale ne provoque pas d'amélioration de l’économie nationale.

Si l’administration n’offre pas un excellent climat d’affaire, quelle que soit la performance de l’entreprise, elle ne peut pas être compétitive à l’échelle internationale. Le faible rendement de l’administration demeure la cause principale des problèmes qu’endure le secteur privé et qui freine sa compétitivité. D’ailleurs, toutes les études ont montré que l’administration commence à devenir un lourd fardeau pour les citoyens. Une étude réalisée par la Cour des comptes a montré que les salaires du secteur public dépassent de loin ceux du secteur privé. Le salaire moyen dans la fonction publique atteint 7700 dirhams tandis que dans le secteur privé, il ne dépasse pas 4932 dirhams.