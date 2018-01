© Copyright : Dr

Kiosque360. Les Forces armées royales (FAR) se doteront de nouveaux missiles sophistiqués air-air. La transaction a été effectuée par le ministère de la Défense américaine pour le compte des FAR, auprès de Raythéon. Les missiles en question seront livrés en 2020. Les détails.

Le Maroc consolide sa suprématie militaire dans la région. En effet, le royaume est le premier pays, après l’Espagne, à se doter de nouveaux missiles sophistiqués air-air, dont la commande vient d’être passée par le ministère américain de la Défense. Le fournisseur est l’entreprise américaine Raythéon, spécialisée principalement dans les domaines des systèmes de défense et d’électronique et dans l’aérospatiale.

Selon des sources proches de l’Armée espagnole, citées par le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce mardi 16 janvier, le ministère américain de la Défense a conclu avec l’entreprise Raythéon une transaction d’une valeur de 634 millions de dollars pour la fabrication de la commande N° 31 relative à des missiles sophistiqués air-air. Ce marché, précise le quotidien, concerne le Maroc et l’Espagne, ainsi que d’autres alliés des Etats-Unis d’Amérique. S’agissant de la valeur que devra verser l’Armée marocaine, les sources du quotidien révèlent que le ministère américaine de la Défense s’acquittera du tiers environ de la valeur totale de la transaction. Le reste sera versé par le Maroc, l’Espagne et les autres alliés des USA qui devraient bénéficier de ce marché d’armement.

Ces missiles sophistiqués air-air, des pièces de rechange et des systèmes aérospatiaux seront livrés au Maroc au début du mois de janvier 2020, ajoute le quotidien. Rappelons que le dernier rapport rendu public par le ministère de la Défense américaine a confirmé la suprématie des FAR en Afrique. Durant les dix dernières années, le royaume a nettement renforcé les capacités et les performances militaires de ses Forces armées royales, en matière de formation, de restructuration, de modernisation de son arsenal et du renforcement de son matériel militaire.