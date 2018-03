© Copyright : DR

Kiosque360. L’ancien président français, François Hollande, se rendra au Maroc en début de semaine prochaine. Il s'agira là du premier déplacement officiel de François Hollande au Maroc, depuis son départ de l’Elysée.

L’ancien président français, François Hollande, sera en visite dans le royaume, la semaine prochaine, pour prendre part à une activité officielle. En effet, «l’ancien locataire de l’Elysée sera, mardi prochain, l'invité de la Fondation nationale des Musées présidée par Mehdi Qotbi, l’un des meilleurs ambassadeurs du royaume auprès de l’élite française», rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 15 mars. Et de préciser que l’ancien président français donnera, à cette occasion, une conférence autour de «la Culture et son rôle comme ciment des peuples».

Cette visite officielle, ainsi que l'intervention académique de François Hollande autour du rôle de la culture dans le rapprochement des peuples et des civilisations, réaffirment la qualité des relations entre Rabat et Paris. Des relations qui ont toujours été au beau fixe. D'ailleurs, une semaine après son arrivée au palais présidentiel de l’Elysée, le 24 mai 2012, François Hollande avait reçu le roi Mohammed VI, qui a été le premier chef d’Etat à être accueilli par le nouveau président. Moins d’une année plus tard, le 3 avril 2013, François Hollande se rendait au Maroc pour une visite officielle de deux jours. Il avait alors été accueilli à Casablanca par le roi Mohammed VI, venu accompagné d’une forte délégation ministérielle et d'hommes d’affaires français. Un déplacement politique où la dimension économique tenait une place importante, la France étant le premier partenaire commercial du Maroc.