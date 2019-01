© Copyright : DR

Lors d’une cérémonie organisée au siège du Parlement et présidée par Daniel Salaverry, président du Congrès péruvien, M. Balla a reçu des mains du Président du législatif péruvien la Médaille du Congrès de l’ordre de Chevalier, pour sa contribution au renforcement des relations bilatérales.

S’adressant à l'assemblée, le Président du Parlement péruvien a affirmé que le Pérou maintenait des relations diplomatiques avec le Maroc depuis plus de 50 ans, et que les échanges de visites officielles à plusieurs niveaux ont permis d’avancer vers un renforcement des relations bilatérales.

Louant les qualités professionnelles et humaines de l’ambassadeur du Maroc, Daniel Salaverry a déclaré que c’était là un "honneur et une grande satisfaction de remettre cet insigne à un homme [Youssef Balla, Ndlr] qui, grâce à son travail et à son abnégation, nous a aidé à œuvrer pour le resserrement des liens d’amitié et de coopération entre [les] deux pays".



Cette cérémonie s'est déroulée en la présence de parlementaires de différentes formations politiques représentées au Congrès, de hauts responsables du ministère péruvien des Relations extérieures, de membres du corps diplomatique accrédité à Lima, ainsi que d’autres personnalités du monde des médias, académique et de la société civile.



Rappelons que Youssef Balla, décoré par le parlement péruvien au terme de sa mission à Lima, a été nommé par le roi Mohammed VI en tant qu’ambassadeur du royaume du Maroc à Rome, lors du Conseil des ministres du 20 août 2018.