L’Ambassadeur de Cuba au Maroc a remis une copie figurée de ses lettres de créance à Nasser Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, l'ambassadeur de la République de Cuba, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance, en tant qu’ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de son pays au Maroc avec résidence à Paris.

Cette rencontre prolonge la dynamique nouvelle, amorcée par la visite historique du roi Mohammed VI à Cuba et couronnée par la reprise, en avril 2017, des relations diplomatiques entre Rabat et La Havane, mettant fin à 37 ans de rupture, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

La rencontre traduit, également, la volonté commune de développer la coopération bilatérale et de renforcer les relations d’amitié et de respect mutuel, ajoute le communiqué.

Pour rappel, l’Ambassadeur du roi Boughaleb El Attar avait remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc à Cuba, le 29 juin dernier.