L’Allemagne a salué, jeudi, l’initiative du Roi Mohammed VI, à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte, d’ouvrir un “dialogue franc et direct” avec l’Algérie. Détails.

«L’Allemagne salue la proposition faite par le Roi du Maroc d'un dialogue renouvelé avec l'Algérie», indique un porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères.

S’agissant de la question du Sahara marocain, le porte-parole a indiqué dans une déclaration à la MAP, que «l’Allemagne partage la considération du Conseil de Sécurité des Nations Unis que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l’Union du Maghreb arabe contribueraient à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance, ainsi que des possibilités pour tous les habitants de la région».

L’Allemagne, a-t-il ajouté, «se félicite de l’initiative prise par l’Envoyé Personnel (NDLR: du secrétaire général de l’ONU), M. Horst Köhler, de tenir une table ronde à Genève en décembre et réitère son plein soutien à ses efforts de médiation».

Dans le discours royal à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte, le souverain avait souligné la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels qui entravent le développement des relations bilatérales.