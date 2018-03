Lalla Joumala et Christine Lagarde mercredi 7 mars 2018 à Washington.

L'ambassadeur du roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, ont présidé, mercredi 7 mars à Washington, une cérémonie célébrant le Royaume du Maroc, sa culture, ses traditions et son histoire millénaire.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l’ambassadeur du roi a fait part de sa joie "de prendre part, aux côtés de la communauté marocaine travaillant au sein du FMI et de la Banque mondiale, à cette manifestation qui célèbre notre riche patrimoine marocain et la diversité qui en constitue le cachet distinctif", en rendant un hommage appuyé aux dignes représentants du Maroc au sein de ces deux institutions internationales.

Lalla Joumala Alaoui s’est réjouie de voir cette manifestation mettre un accent particulier sur "les valeurs de la diversité, de l’altérité et de la tolérance".

A la veille de la célébration de la journée mondiale de la femme, l’ambassadeur du roi s’est également dite "ravie de se tenir aux côtés de Christine Lagarde, une icône de l’autonomisation des femmes à travers le monde", en saluant "les efforts déployés par les femmes dans le but de promouvoir ces valeurs qui nous sont si chères".

Le FMI et la Banque mondiale, poursuit-elle, soutiennent, à travers leurs actions et initiatives de par le monde, des politiques de développement qui placent au cœur de leurs préoccupations les principes cardinaux de la parité, de la diversité et de la promotion de la gouvernance démocratique.

"L’engagement résolu du Maroc en faveur de ces principes, grâce au leadership du roi Mohammed VI et à son engagement personnel, sont la clé de voûte du succès que rencontre le partenariat du Royaume avec les institutions de Bretton Woods", a affirmé Lalla Joumala Alaoui, en se félicitant que "ce partenariat œuvre sans relâche à édifier un avenir fait de progrès et de prospérité au sein de nos sociétés".

Cette cérémonie célébrant le Maroc a été organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Washington et du Diversity Reference Group au sein du FMI, avec le concours de la Banque populaire et de la Royal Air Maroc.