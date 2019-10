© Copyright : DR

Kiosque360. A nouveaux Centres régionaux d’investissements, nouvelle formule. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, se met à la recherche de nouveaux profils. Voici les compétences demandées.

Les candidatures pour de nouveaux postes de responsabilité au sein et à la tête des nouveaux Centre régionaux d’investissements sont ouvertes et les mesures les accompagnant sont signées Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

Dans sa quête de sang neuf pour dynamiser des structures qui ne remplissent plus leur rôle en matière de création de valeur, d’opportunités d’investissements et d’emploi, la tutelle a décidé de passer à la vitesse supérieure en recrutant de nouveaux profils et ce, sur la base de la compétence et du mérite.

Ainsi, des postes de direction générale sont désormais ouverts à la concurrence au CRI de Rabat, de Casablanca, de Marrakech et de Tanger, nous apprend Al Massae dans son édition de ce mercredi 2 octobre. Les concernés, et cela est une condition, doivent disposer d’une expérience minimum de 8 ans en tant que hauts responsables, dont 4 ans au moins en tant que directeurs ou équivalent, dans des entreprises publiques ou privées. Ceci, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Les candidats potentiels doivent également maîtriser au moins 3 langues, soit l’arabe, le français et l’anglais. Tout comme ils sont tenus d’avoir un diplôme d’études supérieures en ingénierie, gestion, économie, finances, commerce ou architecture.

Une expérience probante en gestion de projets et en investissements est également exigée, ainsi que la maîtrise des institutions et de l’organisation territoriale au Maroc, que ce soit à l’échelle régionale ou nationale, ainsi que de toutes les lois et procédures régissant l’investissement et le monde de l’entreprise au Maroc.