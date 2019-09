© Copyright : DR

Kiosque360. Les médias italiens ont salué l’action de la DGSN dans le domaine de la lutte antiterroriste. Ils ont également mis en avant l’efficacité et l’expertise des services de renseignement marocains ainsi que l’appui qu’ils apportent aux autres pays.

La presse italienne, toutes tendances confondues, vient de louer l’action de la DGSN et de la DGST, à leur tête le directeur général Abdellatif Hammouchi. Cela juste après que ce dernier ait été décoré par le gouvernement espagnol. D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia qui rapporte l’information dans son édition du lundi 30 septembre, la presse italienne a mis en avant l’expérience et l’expertise accumulées par les services de sécurité marocains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Les médias de ce pays ont surtout salué l’appui apporté par les services marocains à plusieurs pays, en leur fournissant notamment des informations décisives au moment opportun ayant permis de contrer le fléau terroriste.



En parlant des services de renseignement et de la politique de lutte contre le terrorisme, les médias italiens ont également évoqué la reconnaissance mondiale des efforts du Maroc en la matière. Cela s’est manifesté, assurent-ils, par l’élection, pour la troisième fois, du Maroc en tant que co-président, avec le Canada, du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle élection, pour un mandat allant de 2020 à 2022, dénote, d’après la presse italienne, de la confiance et de la considération que témoigne la communauté internationale au Maroc, en tant qu’allié incontournable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, aussi bien sur le plan local, régional que mondial.



Cette élection, expliquent les médias de ce pays, est également une reconnaissance internationale du rôle essentiel du Maroc dans la lutte antiterroriste. C’est aussi une reconnaissance des réalisations de ses services de sécurité et de l’expérience qu’ils ont accumulée dans le domaine. C’est ainsi, soulignent ces médias, que grâce à la politique multidimensionnelle qu’il a menée dans le domaine, le Maroc s’est hissé au rang de partenaire actif dans toutes les initiatives mondiales de lutte antiterroriste. L’approche adoptée par le Royaume en ce domaine a, par ailleurs, montré son efficacité, ce qui en fait un modèle suivi par beaucoup de pays touchés par ce fléau.



Le gouvernement espagnol, rappelle le quotidien, vient d’attribuer au directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du Territoire national, Abdellatif Hammouchi, la Grand-Croix de l’Ordre du mérite de la Garde civile. La Grand-Croix de l’Ordre du mérite de la Garde civile est la plus haute décoration de cette institution. Notons que M. Hammouchi, avait déjà été décoré par l'Espagne de «la croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge», l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées aux personnalités étrangères.