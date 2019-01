© Copyright : DR

Kiosque360. D’après l’ancien patron de la jeunesse du PJD, El Othmani et d’autres dirigeants du parti ont pu acquérir des villas grâce au mode de financement collectif traditionnel «Dart».

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, aurait acquis sa villa de Salé grâce à un système collectif de financement traditionnel nommé «Dart», connu un peu partout dans le pays. En tout cas, c’est ce que vient d’affirmer le député, membre du bureau de la première Chambre et vice-président de la région de Fès-Meknes, Khalid Boukarîi, par ailleurs ancien patron de la jeunesse du PJD et allié inconditionnel d’Abdelilah Benkirane. On peut comprendre qu’un petit salarié ou fonctionnaire ait recours à ce mode de financement traditionnel pour acquérir un bien d’équipement ou payer une petite dette, mais de là à s’en servir pour acheter une villa, c'est inédit, commente le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 21 janvier.



En fait, d’après le journal qui cite le même député PJDiste, E Othmani n’est pas le seul à avoir fait appel à ce procédé pour s’offrir une villa. C’est en effet le cas de plusieurs dirigeants du parti islamiste qui auraient troqué dernièrement leurs appartements exigus dans les quartiers populaires contre des somptueuses villas dans les quartiers huppés de différentes villes. A moins que les propos de l’ancien patron de la jeunesse du PJD n’aient tout simplement pour objectif de justifier l’acquisition de ces nouvelles résidences pour les membres de son parti.



Quoi qu'il soit, en s’adressant, samedi dernier dans la région de Fès, à des membres de la jeunesse de son parti, El Boukarîi, lui-même au centre d’une polémique à cause du cumul des indemnités dans des mandats électifs, s’est longuement attardé sur sa situation et celle de plus de ses «frères». Il l’a justifié en avançant que même s’il touche trois salaires pour ses multiples charges électives, il ne fait rien d’illégal. En effet, les membres du parti qui ont des responsabilités simultanément dans les communes, dans les régions et au Parlement, le font de la manière la plus démocratique et régulière qui soit, souligne-t-il.



Sur un autre registre, ajoute le journal, l’ancien tout comme le nouveau patron de la jeunesse auront beau inciter les jeunes du parti à défendre ce qu’ils considèrent comme les réalisations du gouvernement du PJD pendant les sept dernières années, ces derniers, note le journal, ont de plus en plus mal à défendre, avec autant de facilité qu’avant, l’attitude et les positions des dirigeants de leur parti.



Il est à noter souligne Al Akhbar, que l’ancien secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, qui ne rate généralement pas ce genre d’occasion pour s’adresser aux membres de son parti et à travers eux à ses adversaires politiques, n’a pas fait le déplacement cette fois à Moulay Yaâcoub où se tenait cette rencontre dans un centre de villégiature. D’après Al Akhbar, Benkirane aurait été découragé pour le nombre jugé très faible de jeunes que l’organisation de la jeunesse a pu mobiliser pour cette rencontre.