Des rumeurs sur de prétendus liens familiaux entre certains nouveaux walis et gouverneurs et de hauts responsables se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il en est.

Il n'en est strictement rien des supposés liens familiaux entre certains nouveaux walis et gouverneurs, d'une part, et des responsables bien placés au Maroc d'autre part. C'est ainsi qu'une source autorisée au sein du ministère de l'Intérieur réagit à la liste largement partagée sur les réseaux sociaux faisant état de certains walis et gouverneurs qui auraient été nommés, non pas par mérite, mais parce qu'ils sont affiliés à telle ou telle autre personne réputée influente. "Les associations dans cette liste sont aussi infondées que délibérément malveillantes et elles visent à porter atteinte à l'intégrité et la compétence des walis et gouverneurs récemment nommés", s'indigne notre source.

Cette même source a qualifié de "fake news" et de "purs mensonges" cette liste qui plus est "diffamatoire". Exemple: deux gouverneurs sont associés au nom de Mounir El Majidi, secrétaire particulier du roi Mohammed VI, alors qu'il ne les connaît ni d'Eve ni d'Adam. Le nouveau directeur général du Fonds d'équipement communal (FEC), Omar Lahlou, qu'on dit proche de Mounir El Majidi, n'est autre que le fils de M'Fadel Lahlou, ancien directeur général de la CDG, à la retraite depuis plus de 20 ans. Quant au gouverneur Kassi Lahlou, présenté comme "le beau-fils" de M. El Majidi, cette allégation prête à rire, dans la mesure où le secrétaire particulier de Mohammed VI n'a pas de beau-fils.

Autre exemple: Youssef Drais, nouveau gouverneur de Skhirate-Témara, auquel on a attribué un lien de parenté avec l'ancien ministre délégué à l'Intérieur, Cherki Drais. Or, l'un n'a aucun lien de famille avec l'autre. Youssef Drais est descendant d'une famille des Chaouias (Ouled Abou) alors que Cherki est un pur "Amiri" de Fkih Bensaleh.

D'autres flagrants mensonges ont trait également au lien de parenté présumé d'un nouveau gouverneur avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants. Adil El Maliki, gouverneur d'Essaouira, serait, selon cette liste, le neveu de Habib El Malki. Or, Habib El Malki n'a qu'une seule sœur et donc impossible qu'il ait le même patronyme du "neveu" que la liste lui prête. On citera également dans le cadre de ces fausses informations les liens imaginaires entre Saad Hassar, ex-ministre délégué à l'Intérieur, et Hicham Semahi, gouverneur de la province de Kelaa des Sraghna, ainsi que la parenté supposée de Noureddine Boutayeb, actuel ministre délégué à l'Intérieur, avec le wali Aziz Dades.

En réaction à ces mensonges, notre source au ministère de l'Intérieur nous affirme que ce département se garde le droit de recourir à la justice pour mettre fin à ce qui s'apparente, au mieux, à un canular, et, au pire, à une manœuvre orchestrée en vue à la fois de diffamer des personnes et d'enlever tout mérite aux nouveaux walis et gouverneurs.