© Copyright : DR

Une rumeur persistante voudrait que le Cercle Eugène Delacroix, regroupant des parlementaires français d’origine marocaine, ait remis un rapport sur le patron du RNI, Aziz Akhannouch, au Premier ministre français. Voici ce qu’il en est.

Le démenti du Cercle Eugène Delacroix est formel. Cette association, qui fait de l’amitié entre la France et le Maroc son fer de lance et qui regroupe notamment des députés français d’origine marocaine, n’a, à aucun moment, remis de rapport sur Aziz Akhannouch, président du RNI (Rassemblement national des indépendants) et ministre de l’Agriculture, au Premier ministre français Édouard Philippe. C’est du moins qu’on lit dans un communiqué du Cercle, parvenu à le360.

«Un message rédigé en langue arabe et qui a été diffusé sur les réseaux sociaux fait état d’un prétendu rapport du Cercle Eugène Delacroix concernant M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime. Il s’agit bien évidemment d’une fausse information qui n’a aucune autre intention, que de porter atteinte à l’image et à l’action du Cercle Eugène Delacroix», lit-on.

Face à ce qu’il considère comme de la démagogie et de la diffamation, le Cercle Eugène Delacroix affirme avoir immédiatement saisi son Conseil afin de faire cesser ces propos mensongers et «se réserve le droit d’engager des poursuites en justice devant les autorités compétentes à l’égard de leurs auteurs».