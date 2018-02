Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU et coordinatrice nationale de la Fédération de la gauche démocratique.

C’est sans surprise que la secrétaire générale sortante du PSU, Nabila Mounib, a été réélue, samedi, pour un nouveau mandat à la tête du parti, à l’issue d’une réunion du Conseil national, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du lundi 5 février. Un nouveau bureau politique, qui compte néanmoins de nombreux membres sortants, a également été constitué lors de cette première réunion du Conseil national, tenue à Casablanca.

La réélection de Nabila Mounib à la tête du PSU a été dictée par plusieurs considérations, estime un analyste politique cité par le journal. Ainsi, depuis son élection lors du 3e congrès, «elle a pu donner une nouvelle image au parti», estime cet analyste. Sa réélection devrait également conforter la position du PSU au sein de la FGD, qu’il compose avec le CNI et le PADS. En outre, ajoute le journal, la secrétaire générale sortante «est la personne indiquée au sein du PSU, puisqu’elle garantit un équilibre entre un clan partisan d’une relation normalisée avec les islamistes -sans qu'il soit question de déboucher sur une alliance- et un autre clan qui refuse tout contact avec eux».

En bouclant l’étape de l’élection du secrétaire général et du bureau politique, le PSU aura renouvelé à 75% ses instances dirigeantes, affirme, pour sa part, le quotidien Assabah dans son édition de ce lundi. Le nouveau bureau politique compte 25 membres dont 7 femmes. Outre la secrétaire générale et le bureau politique, le Conseil national a également élu les membres des commissions des finances et d’arbitrage.

Cela dit, note Assabah, certaines figures de proue du parti comme Mohamed Sassi, l’ancien secrétaire général Mohamed Moujahid, ou encore l’économiste Najib Akesbi, font défaut dans la nouvelle configuration du bureau politique. En contrepartie, de nombreux jeunes, issus notamment du mouvement du 20 Février, ont pu accéder à cette instance dirigeante, au même titre que certains anciens USFPistes comme Mohamed Hafid et Omar Balafrej.

C’est que, note le quotidien Akhbar Al Yaoum, qui aborde également ce sujet dans son numéro du lundi 5 février, les deux ténors du parti, Mohamed Sassi et Najib Akesbi, n’ont pas souhaité faire partie du nouveau bureau politique pour des raisons qu’ils n’ont pas évoquées. Par ailleurs, relève le journal, la nouvelle direction ne fait pas l’unanimité puisque, affirme-t-il, le courant qui prône le «changement par la pression de la rue» aurait été écarté des instances dirigeantes nouvellement élues.