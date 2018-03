© Copyright : DR

Kiosque 360. La police judiciaire de Casablanca enquête sur la falsification de la signature du premier vice-président de la mairie de Casablanca dans le cadre d’un grand projet immobilier. S’agit-il d’un cas isolé ou d’un réseau ayant des connexions avec des élus?

La modification des plans d’un grand projet immobilier de Casablanca sans autorisation a permis de découvrir la falsification de la signature du premier vice-président de la mairie de Casablanca, Abdessamed Haiker. C’est lui-même qui l’a signalé aux enquêteurs et l’a rapporté à Akhbar Al Youm, qui donne cette information dans son édition du week-end des 3 et 4 mars.

Les sources du quotidien précisent que le premier vice-président de la mairie, chargé du secteur de l’urbanisme à Casablanca, a déposé plainte auprès de la police judiciaire de Casablanca Anfa et demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour tirer au clair cette affaire. De surcroît, la signature d’un technicien qui supervise des projets d’urbanisme aurait également été falsifiée, d’après les mêmes sources. «Les numéros de série des plans objets de cette falsification ont déjà été affectés à un projet immobilier précédent dans une autre zone de la capitale économique», a déclaré le premier vice-président du maire, sans préciser ni la nature de ce projet, ni l’entreprise qui l’avait lancé.

A ce stade de l’enquête, le concerné, qui appartient au Parti de la justice et du développement (PJD), nie tout lien avec ce projet et ses concepteurs, précisant que «sa version des faits a été consignée dans un procès verbal dressé par la police judiciaire de Casablanca Anfa, en présentant toutes les pièces justificatives attestant sa bonne foi». Et d’ajouter que l’enquête de la police suit son cours. C’est la première fois qu’une telle affaire est soulevée à Casablanca. C’est dire la responsabilité des élus qui chapeautent ce secteur.