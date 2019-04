© Copyright : DR

Kiosque360. Ce dispositif de caméras de surveillance a été installé sur les côtes entre El Jadida et Safi. L’objectif étant de lutter contre le trafic illicite et les tentatives d’incursion. Ce système a déjà été installé sur le littoral au Nord et au Sud du pays.

La Marine royale vient d’installer un système de caméras de surveillance au long des côtes du Maroc. L’opération a été réalisée par des spécialistes hautement qualifiés, précise le quotidien Al Massae dans sa livraison du week-end des 6 et 7 avril. D’après le journal, qui cite des sources bien informées, cette opération concerne le littoral qui s’étend d’El Jadida à Safi.



Citant les mêmes sources, Al Massae affirme qu’il s’agit d’un dispositif de surveillance très sophistiqué qui repose sur un système d’exploitation et de traitement des images évolué. Ce système de caméra a été importé, poursuit le quotidien, des pays leaders dans la mise au point et l’exploitation de cette technologie de surveillance des côtes. Le journal n’a cependant pas cité les pays en question. En revanche, d’après le quotidien, ce système de surveillance est à même de sécuriser entièrement les côtes sur une grande distance englobant même plusieurs villes.



Concrètement, ce dispositif permettrait de prémunir nos côtes et l’espace maritime national contre les incursions et renseigner les autorités compétentes sur les activités illicites qui pourraient s’y dérouler. Le quotidien précise ainsi que ces caméras, qui fonctionnent pratiquement 24h/24, pourraient détecter facilement les manœuvres illégales des navires aux larges des côtes marocaines. Elles permettront également de repérer et neutraliser les réseaux mafieux qui s’activent dans l’espace maritime national, notamment dans le trafic des ressources halieutiques, des carburants et des minerais.



Il va sans dire, souligne Al Massae, que ce dispositif de surveillance permettra, de même, de lutter contre le terrorisme et l’émigration clandestine. Bien plus, poursuit le quotidien, ce dispositif, qui peut détecter des activités douteuses aussi bien en surface qu’en profondeur, est manié par des experts hautement qualifiés, formés en Europe et aux Etats-Unis, qui suivent des régulièrement une formation continue dans le domaine.



Par ailleurs, souligne le journal, la Marine royale a déjà procédé à l’installation de caméras de surveillance le long des côtes du Nord et du Sud. L’objectif étant de protéger ces côtes et le reste du pays des activités mafieuses comme le trafic de drogue. Ces dispositifs permettent, en outre, d’avorter d’éventuelles tentatives d’incursion dans le pays, via ses côtes, par des éléments terroristes, faisant du Maroc l’un des pays les plus avancés en la matière, conclut le journal.