Après plusieurs semaines d'attentisme, les six partis politiques formant la majorité gouvernementale ont finalement décidé de signer le lundi 19 février leur charte commune, un texte devant régir leurs actions aussi bien au niveau de leurs partis respectifs qu'au sein du gouvernement.

Le secrétaire général du Parti justice et développement (PJD) et chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a confirmé samedi soir à le360 qu'une cérémonie de signature de cette charte, aura lieu lundi à Rabat à partir de 18H00 au siège du Centre des conférences (CAC, Hay Riad) relevant du ministère de l'équipement.

La conclusion de cette charte a été retardée depuis la nomination du gouvernement d'El Othmani le 5 avril dernier. "Nous serons tous présents le lundi 19 février, les six chefs du PJD, du RNI-UC, du MP, de l'USFP et du PPS", a-t-il affirmé. Il s'agit donc respectivement, outre de Saâd Eddine El Othmani, d'Aziz Akhannouch, de Mohamed Sajid, de Mohand Laenser, de Driss Lachgar et de Nabil Benabdallah.

En annonçant la signature de cette charte, il parait, selon les observateurs, que ce texte a réussi à survivre à la récente crise qu'a créée Abdelilah Benkirane après avoir adressé des critiques acerbes au RNI et à l'USFP. A la question de savoir quels sont les principaux axes de cette charte commune, le chef du PJD a répondu que la première caractéristique "tend à unifier nos positions et à définir nos comportements à l'intérieur de cette majorité".

"Il s'agit également, a-t-il ajouté, d'établir en commun des projets, de renforcer les consultations notamment au niveau des groupes parlementaires, des lois et des amendements et d'agir en harmonie de telle sorte que nos actions réussissent pour le bien des citoyens".