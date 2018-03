© Copyright : DR

Invitée à un séminaire sur la fertilité à Marrakech, la ressortissante anglaise Louise Joy Mullinder, plus connue sous le nom de Louise Brown, a tenu à marquer sa gratitude au roi Mohammed VI, en dédicaçant au souverain une copie de son ouvrage "Ma vie en tant que premier bébé éprouvette au monde".

Louise Brown est reconnaissante envers le roi Mohammed VI. Saissant l'occasion de sa participation à un séminaire, organisé le 3 mars courant à l'hôtel "The Pearl", à Marrakech, sous le thème de la fertilité, la ressortissante anglaise, premier bébé éprouvette au monde, a tenu à marquer sa gratitude envers le souverain, pour l'hospitalité chaleureuse qu'elle a reçue au Maroc.

Joignant le geste à la parole, Louise Brown a dédicacé une copie de son ouvrage intitulé "My Life as the world's first test-tube baby" (Ma vie en tant que premier bébé-épreouvette au monde" au roi Mohammed VI.

L'ouvrage dédicacé a été remis au wali de la région Marrakech-Safi, afin qu'il soit adressé au Cabinet royal via le ministère de l'Intérieur.