© Copyright : DR

La Gambie a annoncé, jeudi à Rabat, sa décision d'ouvrir prochainement un consulat à Dakhla.

"Nous avons discuté de l’ouverture prochaine d’un consulat de la République de Gambie à Dakhla", a déclaré le ministre des Affaires étrangères de ce pays ouest-africain, Mamadou Tangara, lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

L'ouverture de ce consulat “se fera dans les plus brefs délais possibles”, a souligné M. Tangara, ajoutant que “nous travaillerons ensemble pour traduire les visions de nos deux chefs d’Etat en réalité”.

Le ministre a tenu à réitérer la position de la Gambie, qui “n’a jamais souffert d’ambiguïté sur la question de la marocanité du Sahara, et de l’intégrité territoriale du Maroc”.

ll également salué le soutien du Maroc à la Gambie “dans les moments difficiles”, ainsi que l’assistance que le Royaume apporte à la Gambie en matière de formation.

M. Tangara, dont le pays abritera la prochaine conférence de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), a exprimé le souhait de Banjul de “bénéficier de l’expertise du Maroc en matière d’organisation”, se disant confiant “qu’avec le soutien et l’appui du Maroc, nous pouvons réussir cette organisation”.

De son côté, M. Bourita a indiqué que les entretiens avec son homologue gambien ont été l’occasion de “rappeler l’engagement de SM le Roi à développer une coopération sud-sud- forte avec la république soeur de Gambie”.

Il a indiqué que la visite royale en 2006 a été l’occasion de “jeter les fondations de ce partenariat solide qui se poursuit et se renforce aujourd’hui”.

Les deux responsables, a poursuivi le ministre, ont discuté des prochaines échéances des relations bilatérales, “notamment la réunion de la commission mixte au début de l’année prochaine à Banjul”.

Il a, en outre, assuré son homologue du “soutien total” du Maroc à l’organisation par la Gambie de la prochaine conférence de l’OCI au niveau du sommet. “Cela sera un moment fort où les deux pays vont également déployer leur coopération et coordination pour une organisation réussie de ce grand événement”, a dit M. Bourita.

La réunion Bourita-Tangara, tenue en marge de la célébration à Rabat du cinquantenaire de l’OCI, a permis de passer en revue les questions régionales, et de souligner une “parfaite concordance des vues et une coordination sur l’ensemble des questions à l’ordre du jour de l’Union africain, ou des Nations unies, où les deux pays coordonnent leurs positions et leurs actions”.

M. Bourita a souligné que conformément aux hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, la Gambie “peut toujours compter sur le Maroc comme un pays ami et frère et allié sur toutes les questions qui concernent la Gambie”.