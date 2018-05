© Copyright : DR

Pour sa première sortie officielle, Halima Saghour s'attire les moqueries de la Toile. L'épouse de Saâd-Eddine El Othmani qui accompagnait son mari en Corée du Sud fait l'objet de critiques en raison de sa jellaba...

Alors que Saâd-Eddine El Othmani était reçu, ce lundi 21 mai à Séoul par son homologue sud-coréen, Lee Nak Yon, dans le cadre d'une rare visite officielle, c’est la tenue de son épouse Halima Saghour qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux.

Sur une photographie publiée par l'agence de presse Yonhap, on voit le chef du gouvernement marocain poser aux côtés de sa femme qui l'accompagnait pour l'occasion, du Premier ministre sud-coréen et de l'épouse de celui-ci.

Vêtue d’une très sobre jellaba noire et d'un foulard coloré, la femme du chef du gouvernement marocain, qui fait sa première sortie officielle, s'est attiré les moqueries des internautes en raison de sa tenue jugée trop modeste.

Des critiques qui rappellent celles dont a fait l'objet la femme de Benkirane suite à la diffusion, en août 2014, d'un cliché en compagnie du couple Obama. Abdelilah Benkirane et sa femme étaient reçus par la Maison-Blanche à l’occasion d’un gala.

Les internautes avaient critiqué le choix vestimentaire de Nabila Benkirane qui portait une jellaba saumon.

Pour rappel, c'est sur invitation de son homologue coréen, Lee Nak Yon, qu'El Othmani s'est rendu, le 20 mai à Séoul avec une délégation composée du secrétaire d'État chargé de l'Investissement auprès du ministre de l'Industrie, Othman El Firdaouss, du ministre de l'Économie et des finances, Mohamed Boussaïd, et du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Saïd Amzazi.

Hôte de la Corée du 21 au 24 mai, la délégation marocaine a pour objectif de s'enquérir du paysage économique sud-coréen, afin d'affermir les relations bilatérales dans divers secteurs, dont l'automobile, l'éducation ou encore l'investissement.

