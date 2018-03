© Copyright : Dr

Kiosque360. Le gouvernement croyait avoir fait l’essentiel en confectionnant la loi d’application relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès. Or ce texte vient d’être invalidé par la Cour constitutionnelle, car la moitié de ses articles violent la loi fondamentale.

Selon l’article 133 de la Constitution marocaine de juillet 2011, «la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi, dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article.»

Cette loi organique, ou loi d’application prévue par l’article 133 de la Constitution, a été élaborée durant plusieurs années par l’Exécutif de Benkirane, adoptée en 2015 en Conseil de gouvernement, avant d’être votée à l’unanimité par la Chambre des députés en 2016, puis en 2018 par la Chambre des conseillers (malgré une quarantaine de voix contre).

Or nous apprennent en écho les quotidiens Al Ahdath Al Maghribia et Al Akhbar dans leurs éditions respectives de ce vendredi 9 mars, la Cour constitutionnelle vient de donner une «gifle» au gouvernement et aux deux chambres du Parlement en déclarant la loi 86-15, du moins la moitié de ses articles, anticonstitutionnelle.

Dans sa décision n° 70-18 du mardi 6 mars, la Cour constitutionnelle a considéré que la loi d’application sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès a fauté quant à la détermination de la «partie» habilitée à soulever cette exception. En effet, les magistrats de l’institution dirigée par Said Ihraï ont considéré que le Parquet général a été omis dans la nouvelle loi qui ne l’a pas considéré comme «partie».

Or le Parquet général, et en ligne droite avec les articles 6 (caractère général de la loi) et 110 de la constitution (application impartiale de la loi par les magistrats), ne peut être que «partie» (demanderesse ou objet d’une plainte) dans un procès où est soulevée l’exception d’inconstitutionnalité.

La Cour constitutionnelle a donc renvoyé le texte à l’expéditeur (gouvernement et Parlement), avec de nombreuses remarques, et particulièrement la nécessité pour le législateur de prendre en compte les codes de procédure pénale et civile afin de mieux peaufiner et parfaire la prochaine mouture de la loi d’application 86-15.