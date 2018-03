© Copyright : DR

La commission parlementaire mixte Maroc-UE, réunie mardi 6 et mercredi 7 mars à Bruxelles, a appelé à la consolidation des acquis du partenariat bilatéral.

Présidée par le député Abderrahim Atmoun, la commission parlementaire a plaidé en faveur du renforcement de ce partenariat pour bâtir un espace commun de développement, de prospérité, de sécurité et de paix dans le cadre du bon voisinage.

Lors des différentes réunions de la commission mixte, Abderrahim Atmoun a mis en avant l'importance d'une approche globale prenant en considération tous les aspects du partenariat établi entre le Maroc et l’Union européenne.

Il a dans ce contexte mis l’accent sur la nécessité pour les deux parties de conjuguer leurs efforts dans le cadre d’une dynamique conjointe et à travers une approche proactive pour faire face aux dangers qui menacent la sécurité de la région euro-méditerranéenne.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahim Atmoun a rappelé les efforts de la commission mixte, depuis sa création en 2010, "pour contrecarrer, au niveau du Parlement européen, les tentatives visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et au partenariat d’exception entre le Maroc et l’UE".

La délégation des députés marocains, membres de la commission mixte Maroc-UE comprenait Btissam Azzaoui et Fouad Kadiri, Chaoui Belassal, Lahcen SkouriI, Mrimi Abdessamed et Mokanif Mohamed.

Cette délégation, rappelle-t-on, a tenu une série de rencontres avec des députés européens représentant différents groupes politiques.

Un communiqué de la commission mixte Maroc-UE précise que lors de ces rencontres, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de poursuivre le dialogue afin de trouver les meilleures réponses aux défis et échéances que connaît le partenariat Maroc-UE dans tous les domaines et mettre à profit toutes les opportunités disponibles de coopération et les canaux de dialogue.