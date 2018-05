La collusion Iran-Polisario, source de "préoccupation" pour Londres

L'appui militaire du régime de Khamenei au front Polisario braque à nouveau les feux de l'actualité.

L'Iran, via ses Gardiens de la révolution islamique, finance, forme et arme les milices du Polisario, des manœuvres qui suscitent l’inquiétude et les préoccupations de la Grande-Bretagne, souligne le journal britannique "Daily Express".