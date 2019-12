© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Kiosque360. Une réunion tenue entre le maire de Kénitra, Aziz Rabbah, également ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, avec l’ancien champion olympique Said Aouita, a déclenché une vraie crise au sein de la municipalité de la ville. Les détails.

La municipalité de Kénitra est en état d’alerte générale suite à la fuite portant sur une réunion, tenue dernièrement à une heure très tardive, entre l’ancien champion olympique Said Aouita et Aziz Rabbah, maire de la ville et ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 11 décembre 2019.

Un haut responsable de la municipalité a même convoqué plusieurs fonctionnaires présents la nuit du rendez-vous pour déterminer la source de cette fuite et prendre de sévères mesures disciplinaires contre les taupes, ajoute le média casablancais. Ce dernier, qui a pris contact avec le responsable communication de la municipalité, précise qu’aucun détail de la réunion n’a été communiqué par les services de la municipalité, qui «présument travailler en toute transparence».

Les sources d’Al Akhbar expliquent que des transactions suspectes s’effectuent au sein de la municipalité, notamment concernant les marchés publics, les nouveaux projets et les achats.

Ces mêmes sources affirment que des fonctionnaires détiennent des informations dangereuses sur Aziz Rabbah, qu’ils utilisent comme moyen de pression pour que le ministre satisfasse tous leurs besoins.

En contrepartie, ils lui jurent fidélité et lui rapportent tout ce qui se passe au sein de la municipalité, conclut le journal.