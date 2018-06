© Copyright : DR

Le roi Felipe VI d’Espagne a reçu, mercredi au Palais royal à Madrid, Karima Benyaich qui a remis au souverain espagnol ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur du roi auprès du royaume d'Espagne.

Cette audience a été l’occasion de transmettre au roi Felipe VI «le message d’amitié et de fraternité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Ses vœux de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami», a indiqué Karima Benyaich dans une déclaration à la MAP au terme de cette cérémonie.

«Je mesure l’honneur et la responsabilité de la mission que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, m’a confiée dans ce pays partenaire auquel nous lie une longue histoire partagée et avec lequel nos relations se distinguent aujourd’hui par leurs caractères stratégique, global et pionnier», a ajouté la diplomate marocaine.

Karima Benyaich a souligné que sa mission «aura pour objectif d’agir dans le droit fil des hautes instructions royales, pour porter au plus haut les relations d’amitié et de coopération multidimensionnelle, de développer davantage nos échanges économiques et culturels et de veiller aux intérêts de la communauté marocaine de près d'un million, qui demeure au centre des préoccupations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie».